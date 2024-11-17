Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Ухудшение погодных условий ожидается завтра, 18 ноября, в большинстве регионов Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра ночью и утром на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области обещают туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

С вечера 17 ноября до 20:00 18 ноября по Восточно-Казахстанской области в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

18 ноября на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Аналогичную погоду синоптики завтра обещают сразу в ряде областей Казахстана - в Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской областях, а также в области Ұлытау.

18 ноября на севере, в центре Кызылординской области прогнозируется туман, ночью на западе, юге, в центре области гололед.

Завтра в горных и предгорных районах Туркестанской области также обещают туман. Ветер юго-восточный днем на горных перевалах области порывы 15-20 м/с.