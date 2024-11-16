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Туман и гололед ожидаются в областях Казахстана

Опубликовано:

Туман на дороге
Туман. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH/Getty Images

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана на воскресенье, 17 ноября. В областях страны ожидаются туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

17 ноября на севере Атырауской области может быть туман.

В воскресенье ночью на западе Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке региона - туман.

17 ноября ночью на западе и востоке Северо-Казахстанской области возможна низовая метель. Ветер ночью и днем на западе региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье в Акмолинской области ожидается ветер на севере, востоке региона, порывы 15-18 м/с.

17 ноября на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области могут быть туман и гололед.

С 20.00 часов 16 ноября до 20.00 часов 17 ноября по Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

17 ноября ночью и утром на востоке и юге Карагандинской области прогнозируется туман.

В воскресенье на западе, севере и в центре области Ұлытау может быть туман.

17 ноября ночью на север и в центре Кызылординской области ожидается туман.

В воскресенье на севере и в центре Мангистауской области возможен туман. Ветер на западе региона, порывы 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188352-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-oblastyah-kazahstana/

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