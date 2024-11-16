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До 13 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Девушка на улице осенью
Осень. Иллюстративное фото: pexels.com

Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 16 ноября, стало известно благодаря синоптикам. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 8 градусов тепла, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют чистое небо без осадков. Днем температура воздуха будет в районе -4 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.

В Шымкенте сегодня также должно быть без осадков. В дневное время столбики термометров могут подняться до +13 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188251-do-13-gradusov-tepla-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

До 13 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана

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