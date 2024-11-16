До 13 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана

Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 16 ноября, стало известно благодаря синоптикам. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 8 градусов тепла, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют чистое небо без осадков. Днем температура воздуха будет в районе -4 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.

В Шымкенте сегодня также должно быть без осадков. В дневное время столбики термометров могут подняться до +13 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.