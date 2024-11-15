Гололед, туманы и метель: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана
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В субботу, 16 ноября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, гололеда и метелей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду завтра, 16 ноября, прогнозируют в Акмолинской области и области Жетісу.
В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях завтра прогнозируют сильный гололед, из-за чего в этих регионах также объявлено штормовое предупреждение.
Жителей Костанайской и Северо-Казахстанской областей предупреждают о низовой метели, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В Атырауской, Туркестанской и Кызылординской области завтра ожидается туман.
Туман прогнозируют и в Алматинской, Жамбылской областях, а также в Алматы.
Как избежать травм при гололеде
На сайте МЧС Казахстана даны рекомендации, как не пострадать во время гололеда:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом;
- если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188233-gololed-tumany-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-regionah-kazahstana/