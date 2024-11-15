Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Гололед, туманы и метель: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Опубликовано:

Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

В субботу, 16 ноября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, гололеда и метелей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду завтра, 16 ноября, прогнозируют в Акмолинской области и области Жетісу.

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях завтра прогнозируют сильный гололед, из-за чего в этих регионах также объявлено штормовое предупреждение.

Жителей Костанайской и Северо-Казахстанской областей предупреждают о низовой метели, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Атырауской, Туркестанской и Кызылординской области завтра ожидается туман.

Туман прогнозируют и в Алматинской, Жамбылской областях, а также в Алматы.

Как избежать травм при гололеде

На сайте МЧС Казахстана даны рекомендации, как не пострадать во время гололеда:

  • одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  • обходите места, покрытые льдом;
  • если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  • двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  • при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
  • воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188233-gololed-tumany-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-regionah-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie