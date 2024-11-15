Гололед, туманы и метель: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

В субботу, 16 ноября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, гололеда и метелей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду завтра, 16 ноября, прогнозируют в Акмолинской области и области Жетісу.

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях завтра прогнозируют сильный гололед, из-за чего в этих регионах также объявлено штормовое предупреждение.

Жителей Костанайской и Северо-Казахстанской областей предупреждают о низовой метели, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Атырауской, Туркестанской и Кызылординской области завтра ожидается туман.

Туман прогнозируют и в Алматинской, Жамбылской областях, а также в Алматы.

Как избежать травм при гололеде

На сайте МЧС Казахстана даны рекомендации, как не пострадать во время гололеда:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.