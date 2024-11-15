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Морозы до 9 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

Опубликовано:

Прохожие в Алматы
Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 15 ноября, в Астане и Алматы обещают морозы до 9 градусов, в Шымкенте ожидается плюсовая температура. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 1,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурные облака. Днем столбики термометров поднимутся до -2 градусов, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 7,3 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 9 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187656-morozy-do-9-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Морозы до 9 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

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