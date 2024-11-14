В Алматы в эти выходные откроют движение по тоннелям новой развязки в Жетысуском районе

Завершены работы по устройству покрытия тоннелей "Западный" и "Восточный" развязки по проспекту Сейфуллина и Жансугурова в Алматы. Движение там будет открыто в эти выходные, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Жетысуского района ознакомился с темпами строительства транспортной развязки на пересечении улицы Жансугурова и проспекта Сейфуллина.

Реализация проекта была начата в 2017 году, однако затянулась в связи с необходимостью выкупа 259 земельных участков. Так, последний участок был освобожден в мае текущего года.

Проект предполагает строительство 2 тоннелей общей протяженностью 690 метров для обеспечения бесперебойного движения транспорта по проспекту Сейфуллина. Проезд транспортных средств по улице Жансугурова будет осуществляться на уровне земли. Также предусмотрено 4 надземных пешеходных перехода, тротуары и озеленение прилегающей территории.

Строительство развязки. Фото: акимат Алматы

На сегодня произведено устройство асфальтобетонного покрытия всех съездов, возведен один надземный пешеходный переход, ведутся работы по переустройству канализационных и контактных сетей.

Кроме того, завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тоннелей "Западный" и "Восточный" по проспекту Сейфуллина. Движение по ним будет открыто в выходные и при благоприятных условиях планируется нанести временную дорожную разметку.

Строительство развязки. Фото: акимат Алматы

Аким мегаполиса поручил ускорить работы и завершить объект с благоустройством прилегающей территории до конца июня следующего года.

Отмечается, что после ввода развязки в эксплуатацию ожидается, что пропускная способность по ул. Жансугурова увеличится на 15%, по пр. Сейфуллина - на 20%.

Напомним, в сентябре в Алматы завершили реконструкцию Кульджинского тракта. Проезжую часть расширили до шести полос - по три в каждую сторону. Реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской началась 4 июня. В акимате тогда говорили, что пропускная способность участка вырастет в два раза - с 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч.

Также в октябре сообщалось, что в Алматинской области на Ташкентском тракте увеличат количество полос и построят две новые развязки. Частично работы начаты в этом году. Завершение запланировано на 2025 год.