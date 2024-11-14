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Казахстанцы запустили петицию по отмене следующих этапов всеобщего декларирования

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Женщина держит деньги в руках
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Новая петиция с предложением отменить или отсрочить следующие этапы всеобщего декларирования населения опубликована на E-Petition.kz. Она адресована Министерству финансов Казахстана, передает NUR.KZ.

В обоснование отмены или отсрочки введения третьего и четвертого этапов всеобщего декларирования авторы петиции приводят ряд доводов.

"Казахстан достаточно цифровизован для того, что органы государственных доходов видят все банковские движения в Казахстане. Кроме того, налоговые органы с января 2024 года являются органами валютного контроля, отсутствуют основания для тотального декларирования.

К чему декларировать население, которое тратит на продукты половину своих доходов и закредитовано "до нельзя"? Необходимо учитывать, что физические лица, которые уплачивают индивидуальный подоходный налог, необлагаемый у источника выплаты (101202), то есть самостоятельно существенно меньше, чем у обычных соотечественников, которые оплачивают индивидуальный подоходный налог у источника выплаты (101201). Если мы администрируем только небольшую часть населения, которая получает доход, не облагаемый у источника выплаты, то нет необходимости администрировать всех", - отмечается в петиции.

Авторы петиции также уверены, что действующее налоговое законодательство содержит нормы, которые способствуют налоговым злоупотреблениям. Кроме этого, "неудовлетворительная международная активность министерств и ведомств в вопросе налогообложения не является основанием для введения всеобщего декларирования".

В итоге авторы петиции предлагают:

  • Отменить или отсрочить на пять лет III и IV этапы всеобщего декларирования до устранения указанных в петиции нормативных правовых неточностей и ожидания результатов улучшения администрирования иностранных доходов и активов;
  • возвратить нормы о вычетах для многодетных семей, вычеты расходов по обучению и вознаграждению, как опцию уменьшения индивидуального подоходного налога при условии отсрочки всеобщего декларирования.

Ранее сообщалось, что не сдавшим декларации казахстанцам будут блокировать счета.

Крайний срок сдачи налоговой отчетности в рамках всеобщего декларирования в Казахстане перенесли с 15 на 16 сентября из-за того, что в этом году он выпал на выходной день.

Также мы писали, что первые вошедшие в эту систему казахстанцы должны были сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250. А те, кто уже это делал на прошлых этапах, должны подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.

В частности, это должны сделать государственные служащие и приравненные к ним лица, работники бюджетных организаций и субъектов квазигоссектора, а также их супруги.

Между тем напомним, что в этом году 270 форму декларации упростили, убрав лишние пункты, включая те, которые касаются зарплат и некоторых других доходов рядовых граждан. Теперь в ней нужно отражать только доходы, необлагаемые у источника выплаты, а также наличие недвижимости, транспорта, ценных бумаг и другого имущества за рубежом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187342-kazahstancy-zapustili-peticiyu-po-otmene-sleduyushchih-etapov-vseobshchego-deklarirovaniya/

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