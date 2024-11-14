"Скорость на автобане снизят до 110 км/ч": экс-замглавы МВД высказался о рассылке в Сети

Сенатор в кулуарах палаты сегодня прокомментировал распространяемую среди казахстанцев информацию о том, что на трассах начали штрафовать за превышение скорости, передает корреспондент NUR.KZ.

В мессенджере рассылается информация, что максимально разрешенную скорость на автобане снизят со 140 до 110 километров в час. Журналисты поинтересовались, насколько это соответствует действительности.

"Про рассылку в WhatsApp, что на автобанах меняют скорость со 140 на 110 километров в час, я уточнил у административной полиции, что никаких изменений таких не предвидится", - заверил Марат Кожаев, экс-замглавы МВД, а ныне - депутат сената.

Недавно в Казахстане подписали закон, который в два раза повышает размер штрафа за превышение скорости на 60 и более километров в час. В частности, согласно новым поправкам, владельцев автомобилей, которые нарушили скоростной режим на 60 километров в час или более, будет ждать штраф в размере 40 месячных расчетных показателей, что в 2024 году составляет 147 680 тенге.

Также мы писали, что к концу года в Казахстане начнут фиксировать среднюю скорость, а потом наказывать за ее превышение. При этом ограничения будут действовать на некоторых дорогах.

Позже в Минтранспорта рассказали о том, как будет работать система фиксации превышения средней скорости на платных трассах.