Автобусы с "Оракулом" для выявления нарушений ПДД запустили в Караганде
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В Карагандинской области для снижения аварийности на дорогах запустили автобусы с программным комплексом "Оракул", фиксирующим нарушения ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как говорится на официальном сайте ведомства, за 9 месяцев этого года на территории Карагандинской области зарегистрировано 630 ДТП, в которых 117 человек погибли и 844 получили травмы.
Для уменьшения числа аварий на линию в тестовом режиме вышли автобусы, оборудованные программным комплексом "Оракул".
"В тестовом режиме мы запускаем маршрутные автобусы с программным комплексом "Оракул" для фиксации нарушений правил дорожного движения. Транспорт будет курсировать по Караганде. Эти меры направлены на снижение аварийности и травматизма.
Также в августе этого года мы внедрили скрытое патрулирование, где на служебных автомашинах без цветографического оформления установили программные комплексы. Целью этого является не наложение административных штрафов, а выявление нарушения правил дорожного движения", - рассказал первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.
В целом в городах и областном центре установлено более 180 программных комплексов по фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе "Аргус-пешеход". Кроме того, идет автопатрулирование Ekin Patrol с цветографическим обозначением машин.
Напомним, 2 сентября в Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. В результате на месте от полученных травм скончался один человек, трое были госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
4 октября смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае. Полиция начала проверку. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172960-avtobusy-s-orakulom-dlya-vyyavleniya-narusheniy-pdd-zapustili-v-karagande/
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