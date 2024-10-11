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Автобусы с "Оракулом" для выявления нарушений ПДД запустили в Караганде

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Новые автобусы в Карагандинской области
Автобус. Фото: gov.kz

В Карагандинской области для снижения аварийности на дорогах запустили автобусы с программным комплексом "Оракул", фиксирующим нарушения ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится на официальном сайте ведомства, за 9 месяцев этого года на территории Карагандинской области зарегистрировано 630 ДТП, в которых 117 человек погибли и 844 получили травмы.

Для уменьшения числа аварий на линию в тестовом режиме вышли автобусы, оборудованные программным комплексом "Оракул".

"В тестовом режиме мы запускаем маршрутные автобусы с программным комплексом "Оракул" для фиксации нарушений правил дорожного движения. Транспорт будет курсировать по Караганде. Эти меры направлены на снижение аварийности и травматизма.

Также в августе этого года мы внедрили скрытое патрулирование, где на служебных автомашинах без цветографического оформления установили программные комплексы. Целью этого является не наложение административных штрафов, а выявление нарушения правил дорожного движения", - рассказал первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

В целом в городах и областном центре установлено более 180 программных комплексов по фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе "Аргус-пешеход". Кроме того, идет автопатрулирование Ekin Patrol с цветографическим обозначением машин.

Напомним, 2 сентября в Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. В результате на месте от полученных травм скончался один человек, трое были госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

4 октября смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае. Полиция начала проверку. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172960-avtobusy-s-orakulom-dlya-vyyavleniya-narusheniy-pdd-zapustili-v-karagande/

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