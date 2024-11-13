Акимат Алаты обратился к горожанам из-за похолодания и снега
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Акимат Алматы обратился к горожанам с предупреждением из-за ожидающейся непогоды. Коммунальные службы переведены на усиленный режим, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается на сайте акимата, с обеда 13 ноября до утра 14 ноября в Алматы ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха опустится до -1…-3 градусов мороза.
"В связи с возможными заторами на дорогах рекомендуем заблаговременно планировать маршруты движения. В период осадков возможны гололедные явления, в связи с чем просим автолюбителей переоборудовать автомобили на зимние автошины и строго соблюдать скоростной режим, рядность и дистанцию движения, пешеходов - соблюдать меры предосторожности", - обратились в ведомстве к жителям и гостям города.
Отмечается, что для предупреждения гололедных явлений по городу будут работать 160 пескоразбрасывателей.
Помимо этого, с последствиями непогоды на улицах южной столицы будут бороться 490 единиц спецтехники и до 1,2 тыс. дорожных рабочих. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
Как избежать травм при гололеде
На сайте МЧС Казахстана даны рекомендации, как не пострадать во время гололеда:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом;
- если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186573-akimat-alaty-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-poholodaniya-i-snega/