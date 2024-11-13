Скандал разгорелся вокруг недостроенной школы в Актюбинской области

В селе Кенкияк Актюбинской области из-за многочисленных дефектов и нарушений приостановлена стройка учебного заведения, возводимого в рамках проекта "Комфортная школа", передает сайт телеканала КТК.

Учебное заведение на 600 мест в селе Кенкияк строят в рамках национального проекта "Комфортная школа". Но местных уже давно беспокоит качество работ.

Страхи оказались небезосновательны. На объекте побывал технадзор и нашел целый ряд нарушений.

Например, кирпичные кладки, затрагивающие несущие стены и перегородки, пошли трещинами. Железобетонные конструкции тоже начали разрушаться. После этого стройку приостановили. По результатам тщательной проверки будет ясно, возможно ли исправить брак и продолжить работы.

Известно, что стоимость проекта – почти 5 миллиардов тенге. Но заказчик уверяет, что оплату подрядчику еще не отправляли.

"Создана комиссия, которая неоднократно выезжала на данный объект. Были привлечены несколько компаний, которые производили технические обследования. После того как уже будут выданы рекомендации от проектной организации, после этого уже будут приниматься меры о дальнейшем строительстве и по устранению всех этих недостатков", – сообщил журналистам издания региональный руководитель АО Samruk-Kazyna Construction Асан Ибраев.

Напомним, вчера, 12 ноября, мы писали, что в предгорье Алматы сносят крупный незаконный объект – трехэтажное здание. Его возводили без разрешительных документов.

На прошлой неделе в Алматы снесли двухэтажный дом, который был построен незаконно. Перед этим в южной столице демонтировали станцию технического обслуживания. При этом, как рассказывали в акимате, судебные тяжбы еще не завершились, однако собственник все же решил снести объект добровольно.

Добавим, недавно в Алматы пополнили реестр не рекомендуемых для покупки в них квартир жилых комплексов (ЖК). Здания не имеют полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Источник: КТК