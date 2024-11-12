Низовая метель, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Ухудшение погодных условий ожидается завтра, 13 ноября, в большинстве регионов Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков завтра, 13 ноября, в Алматы ожидаются сильные осадки - дождь и снег.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Порывы ветра до 23 м/с.

13 ноября в центре, на востоке Кызылординской области прогнозируется туман, ночью на дорогах гололедица.

Туман обещают синоптики завтра и в Западно-Казахстанской области.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью метель, днем на севере, востоке, юге области метель. Ветер западный, северо-западный ночью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

13 ноября ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области также обещают туман.

Завтра днем на юге, в горных районах Алматинской области будут сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области завтра обещают метель, а ночью и утром в центре области Абай - туман.

13 ноября ночью на севере, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается низовая метель.

Метель завтра обещают также в области Ұлытау, на западе, севере, востоке Карагандинской области.

Завтра на севере, в центре Мангистауской области, а также в Атырауской области ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области завтра прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

13 ноября ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман.

В области Жетісу временами будут сильные осадки (дождь, снег). На востоке, в горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северный на востоке, в горных районах области порывы 18-23 м/с.