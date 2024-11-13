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Снег обещают во всех трех мегаполисах Казахстана в среду

Опубликовано:

Девушка идет по заснеженному тротуару
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 13 ноября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь и снег. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем столбики термометров покажут до -6 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 7,6 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидаются дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186526-sneg-obeshchayut-vo-vseh-treh-megapolisah-kazahstana-v-sredu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег обещают во всех трех мегаполисах Казахстана в среду

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