Снег обещают во всех трех мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 13 ноября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь и снег. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем столбики термометров покажут до -6 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 7,6 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидаются дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,1 м/с.