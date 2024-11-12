Дождь, снег и 15 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 12 ноября, в Астане обещают снег, в Алматы – дождь, а в Шымкенте – пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем температура воздуха составит до -9 градусов, а ночью снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 4,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,8 м/с.