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Водители подрались посреди дороги в Алматы (видео)

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Водители подрались в Алматы
Водители подрались в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatynews_kaz

В Сети появилось видео, на котором двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Almaty News. В публикации сообщается, что драка произошла возле "Алматы Арена".

На видео очевидца заснят конфликт между двумя водителями, авто которых стоят на проезжей части. Один из мужчин подходит к авто другого, водитель открывает дверь, но почти сразу же, после первой реплики, наносит удар своему оппоненту. Дальнейшее общение также не проходит мирно, переходя в драку.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Алатауского района проводится проверка. Участники конфликта и его обстоятельства устанавливаются. Отметим, что по данному факту обращений, сигналов, заявлений в полицию не поступало", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в конце октября драка мужчины с водителем автобуса попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту проводится проверка.

В сентябре в Астане два водителя устроили драку прямо на проезжей части из-за того, что не поделили дорогу. Видео драки было выложено в Сети, а в полиции сообщили, что нарушителей нашли и привлекут к ответственности. Позже дело было рассмотрено в суде: одного из нарушителей постановили арестовать на 10 суток, материалы по другому также направили в суд.

Ранее в Астане водители также не поделили проезжую часть и подрались, после чего попали под суд. Оба были арестованы на 5 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186310-voditeli-podralis-posredi-dorogi-v-almaty/

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