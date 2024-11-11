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"Как будто Европа к нам пришла": о чем говорили жители одного из дворов Алматы с Досаевым

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Досаев и жители Ауэзовского района
Встреча Ерболата Досаева с жителями города. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досав встретился с жителями одного из домов Аэузовского района, благоустроенного по программе "Бюджет народного участия", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации пресс-службы акимата Алматы, аким города Ерболат Досаев осмотрел дворовую территорию в Ауэзовском районе, благоустроенную в рамках программы "Бюджет народного участия".

В Ауэзовском районе насчитывается 966 дворов, 500 из которых нуждаются в текущем и капитальном ремонте. В прошлом году в Ауэзовском районе был произведен ремонт более 174 дворов. В этом году капитальным ремонтом охвачено 23 двора, еще по 137 разрабатывается проектно-сметная документация.

Также благоустройство дворов ведется по программе "Бюджет народного участия". В Ауэзовском районе в этом году будет реализовано 57 проектов, включая благоустройство 41 двора, одним из которых является двор между домами №41 и 42 микрорайона №2.

"Дворовую территорию капитально отремонтировали в соответствии с разработанным НИИ "АлматыГенПлан" методическим пособием. В нем прописаны стандарты и индивидуальный подход к каждому двору.

Здесь были построены детские и спортивные комплексы, установлено 19 опор уличного освещения, 12 камер видеонаблюдения, обустроено футбольное поле площадью 390 кв. м, высажено 300 погонных метров живой изгороди и 50 деревьев. Также проложена система автополива для зеленой зоны площадью более 3 тыс. кв. м и обустроен тротуар протяженностью 400 м", - сказано в сообщении.

Глава города отметил, что в Ауэзовском районе, где наблюдаются высокая плотность населения и большое количество многоэтажных домов, благоустройство и модернизация дворов являются приоритетной задачей. По словам Ерболата Досаева, благоустройство проводится по новым стандартам, в которых учтены требования к качеству и безопасности - устанавливается система видеонаблюдения, освещение, проводится озеленение с автополивом. Таким образом создаются комфортные условия для горожан.

"Новый двор нам очень нравится - здесь удобно гулять мамочкам с детьми, к нам даже приходят жители с других дворов, проводят здесь время. Как было до этого, и как сделали сейчас - большая разница, как-будто Европа к нам пришла! Мы принимали активное участие в благоустройстве двора, подавали идеи, чтобы двор стал удобным для нас. Спасибо, что учли наши пожелания!", - поблагодарили горожане, встретив акима Алматы.

До этого стало известно, что в Ауэзовском районеАлматы завершили капитальный ремонт школы №9, построенной в 1972 году.

Сегодня также сообщалось, что Ерболат Досаев встретился с жителями Наурызбайского района города. В ходе встречи выяснилось, что в Алматы в новом учебном году некоторые школы переведут на односменное обучение - сейчас в городе завершается строительство комфортной школы на 1,5 тыс. мест.

Также после объезда Досаевым города выяснилось, что в Алматы запустили цех по сборке коммунальной техники. Среди них, к примеру, специальная фреза, которая будет вырезать отверстия под люки в асфальте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185847-kak-budto-evropa-k-nam-prishla-o-chem-govorili-zhiteli-odnogo-iz-dvorov-almaty-s-dosaevym/

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