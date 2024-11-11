Школу отремонтировали впервые за 20 лет в Алматы

В Алматы завершили капитальный ремонт школы №9 в Ауэзовском районе, построенной в 1972 году, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Здание школы на 1 200 ученических мест, возведенное более полувека назад, нуждалось в капитальном ремонте, который не проводился свыше 20 лет.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил подрядчику расширить входную группу здания, обустроить арыки на прилегающей территории. Особое внимание следовало уделить качеству применяемых материалов и современному оснащению школы.

В результате в школе провели сейсмоусиление с восстановительными работами, ремонт кровли, отопительной системы, сетей водоснабжения и водоотведения, благоустроена территория учебного заведения, переустроено основание спортивного стадиона.

Школа. Фото: акимат Алматы

Кроме того, для комфортных занятий физкультурой в школе установлены минифутбольная и баскетбольная площадки, площадка для настольного тенниса, подвижных игр и тренажеры. Заменены ограждения по периметру школы.

6 ноября школьники вернулись за парты в обновленную школу. Как отметил во время рабочего объезда Ерболат Досаев, развитие социальной инфраструктуры, строительство школ, детских садов и их модернизация - это приоритет проводимой работы.

Школа. Фото: акимат Алматы

"В городе построенные в микрорайонах школы приводятся к современным стандартам. Примером является школа №9, и работа в данном направлении будет продолжена", - отметил аким.

К слову, в Ауэзовском районе Алматы насчитывается 55 школ, в том числе 33 государственных и 22 частных, в которых обучаются 59 тысяч учеников.

Здесь была открыта первая комфортная школа в сентябре этого года. Она была построена на месте школы-гимназии №97, которую признали аварийной после 60 лет эксплуатации и снесли.

Школа. Фото: акимат Алматы

Отметим, ранее сообщалось, что 18 первых классов открыли в одной из школ Алматы.

Также президент Касым-Жомарт Токаев посетил новые школы Астаны, которые были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа".