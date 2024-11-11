Мусоровозы, "поливалки": коммунальную технику будут производить в цеху за 3 млрд тенге в Алматы

В Алматы запустили цех по сборке коммунальной техники. Среди них, к примеру, специальная фреза, которая будет вырезать отверстия под люки в асфальте, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, предприятия Алматы будут оснащены специальной техникой - фрезой, для высокоточного вырезания отверстия под люки колодцев в асфальтовом покрытии.

Сегодня аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда ознакомился торгово-офисным пространством и цехом, где будут собирать спецтехнику. Предприятие располагается в Ауэзовском районе и включает в себя создание 50 рабочих мест. При этом компания "Евразия СТ" вложила 3 млрд тенге частных средств в реконструкцию здания и благоустройство территории.

Техника. Фото: акимат Алматы

Так, в октябре был запущен цех по сборке коммунальных машин и оборудования Eurasia Special Machines. Здесь планируется сборка специализированных транспортных средств и навесного оборудования различных мировых брендов для обслуживания и уборки дорог.

В компании намерены расширять линейку техники - и при выходе на проектную мощность ожидается, что в год будет выпускаться до 30 многофункциональных машин Pony P4, 50 единиц поливомоечных комплексов, 30 мусоровозов, 50 распределителей противогололедных материалов и другой техники.

Техника. Фото: акимат Алматы

Предприятие "Алматы Тазалык", отвечающее за санитарное содержание улиц, уже приобрело несколько электрических универсальных тротуарно-уборочных машин, комбинированных дорожных машин и распределителей жидких реагентов.

Кроме того, акиму показали фрезу для вырезания канализационных люков немецкого производства.

Техника. Фото: акимат Алматы

"Мы давно ждали данную технику. Всем известно, что в городе, в основном, вручную обрабатывается асфальт вокруг люков, а эта техника фрезерует полотно точно по размеру и позволяет правильно устанавливать люки. Соответственно, это повышает производительность.

Каждый район и различные предприятия по водо- и теплообеспечению, обслуживающие люки на дорогах, будут оснащаться подобной техникой. Для города важно иметь качественную многофункциональную технику для уборки улиц, ремонта дорог", - подчеркнул Ерболат Досаев.

Он добавил, что предпринимателям, работающим в данном направлении, будет оказываться всесторонняя поддержка.

Техника. Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы приобретена новая спецтехника и тракторы для очистки дорог.