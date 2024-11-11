Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мусоровозы, "поливалки": коммунальную технику будут производить в цеху за 3 млрд тенге в Алматы

Опубликовано:

Техника
Фреза. Фото: акимат Алматы

В Алматы запустили цех по сборке коммунальной техники. Среди них, к примеру, специальная фреза, которая будет вырезать отверстия под люки в асфальте, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, предприятия Алматы будут оснащены специальной техникой - фрезой, для высокоточного вырезания отверстия под люки колодцев в асфальтовом покрытии.

Сегодня аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда ознакомился торгово-офисным пространством и цехом, где будут собирать спецтехнику. Предприятие располагается в Ауэзовском районе и включает в себя создание 50 рабочих мест. При этом компания "Евразия СТ" вложила 3 млрд тенге частных средств в реконструкцию здания и благоустройство территории.

Техника
Техника. Фото: акимат Алматы

Так, в октябре был запущен цех по сборке коммунальных машин и оборудования Eurasia Special Machines. Здесь планируется сборка специализированных транспортных средств и навесного оборудования различных мировых брендов для обслуживания и уборки дорог.

В компании намерены расширять линейку техники - и при выходе на проектную мощность ожидается, что в год будет выпускаться до 30 многофункциональных машин Pony P4, 50 единиц поливомоечных комплексов, 30 мусоровозов, 50 распределителей противогололедных материалов и другой техники.

Техника
Техника. Фото: акимат Алматы

Предприятие "Алматы Тазалык", отвечающее за санитарное содержание улиц, уже приобрело несколько электрических универсальных тротуарно-уборочных машин, комбинированных дорожных машин и распределителей жидких реагентов.

Кроме того, акиму показали фрезу для вырезания канализационных люков немецкого производства.

Техника
Техника. Фото: акимат Алматы

"Мы давно ждали данную технику. Всем известно, что в городе, в основном, вручную обрабатывается асфальт вокруг люков, а эта техника фрезерует полотно точно по размеру и позволяет правильно устанавливать люки. Соответственно, это повышает производительность.

Каждый район и различные предприятия по водо- и теплообеспечению, обслуживающие люки на дорогах, будут оснащаться подобной техникой. Для города важно иметь качественную многофункциональную технику для уборки улиц, ремонта дорог", - подчеркнул Ерболат Досаев.

Он добавил, что предпринимателям, работающим в данном направлении, будет оказываться всесторонняя поддержка.

Техника
Техника. Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы приобретена новая спецтехника и тракторы для очистки дорог.

Техника
Техника. Фото: акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185715-musorovozy-polivalki-kommunalnuyu-tehniku-budut-proizvodit-v-cehu-za-3-mlrd-tenge-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie