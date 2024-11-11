Часть школ в Алматы переведут на одну смену обучения (фото)

В Алматы в новом учебном году некоторые школы переведут на односменное обучение - сейчас в городе завершается строительство комфортной школы на 1,5 тыс. мест, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Наурызбайского района ознакомился со строительством комфортной школы на 1500 мест.

Комфорная школа в Алматы. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что строительство образовательного учреждения было начато в августе прошлого года в рамках Национального проекта "Комфортная школа". Планируется, что обучение в ней будет проходить в одну смену.

"Всего в Наурызбайском районе функционируют 12 государственных школ, 17 частных и НИШ, в которых обучаются 32 896 детей. С учетом прироста населения и активной жилой застройки дефицит ученических мест сохраняется.

В текущем учебном году дефицит ученических мест в данном районе составляет более 4 298 мест. Для снижения дефицита до управляемого уровня в районе ведется строительство новых школ на 6900 мест: на территории ЖК "Алем сити", ЖК "Алма сити-4", мкр. Курамыс и по улице Сабденова. Кроме того, в прошлом году начато строительство пристройки на 375 ученических мест к школе № 174 в мкр. Шугыла", - говорится в сообщении акимата.

Учебный класс в новой школе. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Футбольное поле в школе. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе рабочего объезда аким Алматы отметил, что к следующему учебному году часть городских школ будет переведена на односменное обучение.

"К 1 сентября 2025 года, благодаря реализации проекта "Комфортная школа", планируется устранить имеющийся по городу дефицит примерно в 30 тыс. ученических мест. В дальнейшем ежегодный дефицит, связанный с приростом 3-4 тыс. учеников, город будет покрывать самостоятельно путем строительства новых школ, пристроек и реконструкций", - отметил Ерболат Досаев.

По итогам посещения объекта глава города поручил завершить все работы в соответствии с установленным графиком, а именно до конца текущего года, и обеспечить их высокое качество.

Отмечается, что параллельно со строительством школы ведется организация подъездной дороги к школе и паркинга на 70 автомобилей.

Так, до конца года планируется завершить работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия по всему участку дороги протяженностью 605 м. Кроме этого, запланировано переустройство двух водопроводных сетей и двух веток напорной канализации.

Завершение данных работ запланировано до 30 ноября этого года.

Сегодня сообщалось, что в Алматы завершили капитальный ремонт школы №9 в Ауэзовском районе, построенной в 1972 году.

В конце октября в Алматы ко Дню Республики завершили капитальный ремонт школы №138.

При этом ранее уже не раз упоминалось о дефиците ученических мест в школах Алматы. К примеру, 1 сентября в этом году в одной из школ Алматы были открыты 18 первых классов.

Как сообщал руководитель управления образования Алматы, в городе перегружены 86 школ из 215 - там количество детей превышает плановую мощность в два раза.

Ежегодно прирост количества школьников, по данным ведомства, составляет в среднем 31 тысячу. В этом году показатели меньше - 28 тысяч. Однако ажиотаж при поступлении в школы все сохраняется.