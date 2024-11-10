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Еще в трех областях Казахстана ограничили движение на трассах

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Заснеженный автомобиль едет по дороге
Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения на трассах, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

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Как сообщили в нацкомпании, сегодня в 18:30 в Павлодарской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Омск-Майкапчагай, от поселка Кенжеколь до границы области Абай (427-587 км).

Также ограничения ввели в Северо-Казахстанской области для всех видов автотранспорта на участке от Мамлютки до границы Костанайской области (0-180 км).

Кроме того, в Костанайской области в 19 часов по тем же причинам ограничат движение для всех видов автотранспорта, от Узынколя до границы с СКО (180-250 км). Ориентировочное открытие дороги - 11 ноября, в 6 утра.

Ранее сильный ветер и обильный снегопад вынудили закрыть для грузового и пассажирского транспорта участок автодороги Алматы - Усть-Каменогорск в области Абай.

В Telegram-канале МЧС в связи с этим опубликовали рекомендации в период штормовых предупреждений и ухудшения погодных условий:

  • избегать дальних поездок;
  • жителям сельской местности воздерживаться от дальних пеших путешествий;
  • не выезжать за пределы населенных пунктов;
  • не создавать скопления транспортных средств на местах закрытия дорог;
  • ⁠если возможно, оставаться в населенных пунктах, кемпингах или придорожных кафе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185443-eshche-v-treh-oblastyah-kazahstana-ogranichili-dvizhenie-na-trassah/

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