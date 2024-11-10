Трассы закрывают на востоке Казахстана из-за непогоды
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Сильный ветер и обильный снегопад вынудили закрыть для грузового и пассажирского транспорта участок автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, передает NUR.KZ.
Как сообщили в Telegrram-канале Департамента полиции области Абай, сильный ветер и обильный снегопад вынудили закрыть для грузового и пассажирского транспорта участок автодороги Алматы -Усть-Каменогорск, от села Таскескен до села Калбатау (км 683–967).
Сообщается, что ограничение продлится до улучшения погодных условий.
"Департамент полиции области Абай призывает водителей соблюдать осторожность, а также планировать альтернативные маршруты. Будьте бдительны - природа решила внести свои коррективы в движение", - обратились к водителям в полиции.
В Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол" добавили, что ориентировочное открытие дороги запланировано на 11 ноября, в 6 часов утра.
Также стало известно, что в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Омск-Майкапшагай, от села Калбатау до села Кокпекти (910-1002 км).
Ранее синоптики предупреждали, что в выходные большую часть Казахстана в выходные охватит северный антициклон - ожидались сильный снегопад, гололед и порывистый ветер.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185433-trassy-zakryvayut-na-vostoke-kazahstana-iz-za-nepogody/