Сильный ветер и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Ухудшение погодных условий ожидается завтра, 10 ноября, в ряде регионов Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

10 ноября на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью на востоке, в горных районах гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью в Павлодаре пообещали снег, метель, гололед, а днем - осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

10 ноября в Усть-Каменогорске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем порывы 17-22 м/с.

Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/прогнозируют в Жезказгане.

В Семее утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный - порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

Завтра в Караганде временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Также ночью и утром в центре, на юге Кызылординской области обещают туман. Ветер юго-западный ночью на севере области 15-20, днем 15-20 м/с.

10 ноября в Петропавловске ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В воскресенье на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются гололед, ночью низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области - туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

10 ноября в Кокшетау ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области будет туман.

10 ноября ночью на востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Завтра в Костанае ночью ожидается метель, днем гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.