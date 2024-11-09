Снег пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 9 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой снег. Температура днем поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют снег. Днем воздух прогреется до -3 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 13,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +11 градусов, ночью опустятся до +3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.