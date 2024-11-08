Метели, гололед и туманы: где в Казахстане обещают непогоду в субботу

Почти во всем Казахстане в субботу, 9 ноября, объявлен штормовое предупреждение - синоптики предупреждают о метелях и гололеде, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Кызылординской области 9 ноября обещают туман и гололед

В области Жетісу также ожидаются туман, гололед. Жителей региона также предупреждают об усилении ветра с порывами до 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено также в Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Ұлытау. Во всех этих регионах ожидаются гололед, метель, днем осадки в виде дождя и снега, а ночью и утром – туман. Порывы ветра будут достигать 30 м/с и более.

В Акмолинской области обещают сильный снег, метель с порывами до 30 метров в секунду.

В ВКО и области Абай ожидаются низовая метель, гололед, сильный веет с порывами до 18-20 м/с.

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В Мангистауской области завтра объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

В Атырауской области вместе с туманом ожидается и гололед.

В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается гололеди усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед и сильный ветер.

В Алматинской области тоже объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути.

В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.