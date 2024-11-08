Метели, гололед и туманы: где в Казахстане обещают непогоду в субботу
Опубликовано:
Почти во всем Казахстане в субботу, 9 ноября, объявлен штормовое предупреждение - синоптики предупреждают о метелях и гололеде, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
В Кызылординской области 9 ноября обещают туман и гололед
В области Жетісу также ожидаются туман, гололед. Жителей региона также предупреждают об усилении ветра с порывами до 15-20 м/с.
Штормовое предупреждение объявлено также в Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Ұлытау. Во всех этих регионах ожидаются гололед, метель, днем осадки в виде дождя и снега, а ночью и утром – туман. Порывы ветра будут достигать 30 м/с и более.
В Акмолинской области обещают сильный снег, метель с порывами до 30 метров в секунду.
В ВКО и области Абай ожидаются низовая метель, гололед, сильный веет с порывами до 18-20 м/с.
На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
В Мангистауской области завтра объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана.
В Атырауской области вместе с туманом ожидается и гололед.
В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается гололеди усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед и сильный ветер.
В Алматинской области тоже объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с.
Как вести себя в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути.
В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.
Как избежать травм при гололеде
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом;
- если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185133-meteli-gololed-i-tumany-gde-v-kazahstane-obeshchayut-nepogodu-v-subbotu/