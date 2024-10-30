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Антитеррористические учения пройдут в аэропорту Караганды

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Аэропорт "Сары-Арка" в Караганде
Аэропорт "Сары-Арка". Фото: gov.kz

В Караганде 31 октября пройдут оперативно-тактические учения по реагированию на террористические угрозы в районе аэропорта "Сары-Арка", передает ekaraganda.kz.

О проведении учений сообщил Карагандинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Завтра, 31 октября, с 11:00 до 14:00 в Караганде в условиях аэропорта "Сары-Арка" пройдут оперативно-тактические учения "Дабыл-Антитеррор-2024" по экстренному реагированию на террористические проявления.

В рамках учений предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе аэропорта.

В связи с этим граждан просят с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.

Отметим, что в августе текущего года Министерство обороны РК также опубликовало официальное сообщение по поводу передвижения боевой техники в регионах Казахстана. Тогда учения проводились в Жамбылской области.

А в начале июня ведомство также предупреждало, что в связи с началом нового периода обучения будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.

В июле военную технику и полицейские машины сняли на видео на левом берегу Астаны. В Службе государственной охраны сообщили, что проводилась совместная тренировка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180813-antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-aeroportu-karagandy/

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