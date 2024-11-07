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"Вынужден разочаровать": Касымбек объяснил отказ от строительства моста в сторону "Лесозавода" в Астане

Опубликовано:

Женис Касымбек
Фото: gov.kz

Аким Астаны на встрече с жителями района Байконыр рассказал, стоит ли им ждать строительства моста через железнодорожные пути в сторону района Лесозавод (Ондирис), передает корреспондент NUR.KZ.

Жители напомнили, что в свое время еще Бахыт Султанов, будучи акимом Астаны, говорил, что начата реализация проекта по строительству малой кольцевой дороги, проходящей по улицам Угольная, Бейсековой, Кошкарбаева, Сарайшык и Улы Дала. При этом в составе данного проекта предусмотрено было также строительство путепровода через железнодорожные пути в районе старого железнодорожного вокзала. Астанчане поинтересовались, стоит ли им ожидать этого моста.

"Я вынужден, возможно, вас разочаровать, но в ближайшее время этого моста не будет. Там малая кольцевая предполагает огромный выкуп жилья, строений, земли. Этот выкуп два года назад стоил 25 млрд тенге, сейчас он стоит, наверное, в два раза больше. Само строительство моста предполагает колоссальные затраты. Поэтому, к сожалению, в ближайшие 2-3 года мы этого проекта не увидим", - отметил аким города Женис Касымбек.

Как сообщается на официальном сайте акимата, район Байконыр находится на правобережье Астаны. Население района составляет 238 тыс. человек, а общая площадь - 18 129 га.

В границы района входят жилые массивы "Өндіріс", "Кирпичный", "Казгородок" и дачный массив "Қоянды".

Ранее Касымбек в ходе встречи с жителями района Байконыр рассказал, когда завершится реконструкция спортивного комплекса "Казахстан" и прокомментировал последствия от сильного ветра в Астане.

Мы также писали, что в октябре, на встречи с жителями района Нура, аким Астаны Женис Касымбек ответил на вопрос по проблемам с городской ливневой канализацией.

Женис Касымбек ранее прокомментировал также вопрос о рисках дефицита воды в столице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184542-vynuzhden-razocharovat-kasymbek-obyasnil-otkaz-ot-stroitelstva-mosta-v-storonu-lesozavoda-v-astane/

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