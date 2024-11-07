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Жители Есика после землетрясения получили оповещения о радиационной опасности

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Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: bombuscreative / Getty Images

Жители Есика в Алматинской области после землетрясения получили оповещения о нападении с воздуха и радиационной опасности. В ДЧС заявили о технической ошибке, передает сайт телеканала КТК.

В оповещениях горожанам рекомендовали взять с собой средства защиты, запас продуктов, а также советовали принимать препараты с йодом.

"Угроза непосредственного нападения воздушного противника! Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания, воды, личные документы! Радиационная опасность, радиационная опасность. Зарегистрирован повышенный уровень радиации", - такие сообщения получили жители Есика сразу же после случившегося во вторник землетрясения.

В областном департаменте по ЧС заявили, что сообщение было запущено по ошибке. В ведомстве объяснили это технической неполадкой.

"В момент воспроизведения информационного сообщения произошел технический сбой работы сиренно-речевых устройств. В настоящее время соответствующими специалистами осуществляется установление и устранение причины нарушения работоспособности указанного оборудования", - прокомментировали произошедшее в ДЧС Алматинской области.

Источник: КТК

Напомним, во вторник, 5 ноября, жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности: очаг землетрясения располагался в 33 км на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике, здесь ощутимость составила 4 балла.

В соцсетях алматинцы заявили, что во время землетрясения не сработала система оповещения - горожане жаловались, что не получили оповещения о ЧС. В департаменте по ЧС объяснили, почему так произошло.

Добавим, ранее мы сделали подборку видео с камер наблюдения, на которые попал момент самого землетрясения: техника трясется от толчков, также слышен грохот. Одна из камер засняла, как собака испугалась происходящего во дворе частного дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184176-zhiteley-esika-posle-zemletryaseniya-poluchili-opoveshcheniya-o-radiacionnoy-opasnosti/

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