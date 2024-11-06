Аким Павлодара обсудил с горожанами планы на будущий год (видео)

Аким Павлодара и его коллеги приступили к уточнению плана работы на следующий год. Одним из ключевых пунктов является установка 50 новых детских площадок, передает NUR.KZ со ссылкой на главу города.

Как сообщает на свой официальной странице в Instagram аким Павлодара Хасар Хабылбеков, он встретился с горожанами и обсудил планы благоустройства на будущий год.

"Конец осени - самое время для сверки задач на перспективу. В городском акимате уже начали уточнять план работы на следующий год", - отметил Хасар Хабылбеков.

Одним из главных пунктов станет установка 50 новых детских площадок. Первая из них, состоящая из 13 элементов, с тартановым покрытием, лавочками, урнами и ограждением, появится в 2025 году у дома №52/1 по улице Бектурова. Именно жители этого дома обращались с просьбой о благоустройстве двора.

Выбор участков для еще 49 аналогичных детских комплексов сейчас корректируется: сотрудники акимата объезжают дворы, обследуют территории на наличие инженерных сетей.

"Мы с коллегами будем объезжать город, дворы обследовать на наличие коммуникаций и уже заниматься планами на 2025 год. По плану на текущий год у нас была установка 108 детских площадок. Мы эту работу завершили", - высказался Хасар Хабылбеков.

В акимате отметили, что этот проект, как и весь план работы на следующий год, будет реализован при поддержке акима области.

Ранее сообщалось, что в Актобе благоустраивают дворы, которые ждали ремонта на протяжении почти 30 лет. Вдоль домов уложили асфальт и пешеходные дорожки, установили детские площадки.

Помимо этого, к реставрации детских площадок приступили в Қонаеве. Ремонтные работы проводятся в 1-м и 2-м микрорайонах, другие заявки будут выполнены по очереди.

Также стало известно, что в Степногорске значительно изменилась территория 6-го микрорайона. На дворовой территории домов 85, 86 и 88 установили различные площадки.