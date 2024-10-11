Власти взялись за детские площадки в Қонаеве (видео)

В Қонаеве началась реставрация детских площадок. Ремонтные работы проводятся в 1-м и 2-м микрорайонах, другие заявки будут выполнены по очереди, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, ремонтные работы проводятся в 1 и 2 микрорайонах.

"Другие заявки будут выполняться по очереди", - рассказали в акимате.

Ранее сообщалось, что в Қонаеве ведутся работы по ремонту туристических дорог, охватывающие ключевые улицы и зоны отдыха. Завершение проекта планируется в следующем году. В акимате отметили, что в рамках генплана проводится капитальный ремонт дорог в микрорайонах 8-10.

Помимо этого, в городе обновляют декоративные фонари вдоль тротуаров: за последние два месяца были отремонтированы опоры освещения на нескольких улицах. В ближайшее время планируется завершить работы по освещению улицы МО-25. Также обновлено 2000 метров изношенных электрических проводов.