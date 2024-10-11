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Власти взялись за детские площадки в Қонаеве (видео)

Опубликовано:

Детская площадка
Детская площадка. Кадр из видео: instagram.com/qonaev_akimdigi

В Қонаеве началась реставрация детских площадок. Ремонтные работы проводятся в 1-м и 2-м микрорайонах, другие заявки будут выполнены по очереди, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, ремонтные работы проводятся в 1 и 2 микрорайонах.

"Другие заявки будут выполняться по очереди", - рассказали в акимате.

Ранее сообщалось, что в Қонаеве ведутся работы по ремонту туристических дорог, охватывающие ключевые улицы и зоны отдыха. Завершение проекта планируется в следующем году. В акимате отметили, что в рамках генплана проводится капитальный ремонт дорог в микрорайонах 8-10.

Помимо этого, в городе обновляют декоративные фонари вдоль тротуаров: за последние два месяца были отремонтированы опоры освещения на нескольких улицах. В ближайшее время планируется завершить работы по освещению улицы МО-25. Также обновлено 2000 метров изношенных электрических проводов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173198-vlasti-vzyalis-za-detskie-ploshchadki-v-onaeve-video/

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