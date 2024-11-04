Ждали 30 лет: дворы многоэтажек благоустраивают в Актобе (видео)

В Актобе благоустраивают дворы, которые ждали ремонта на протяжении почти 30 лет. Вдоль домов уложили асфальт и пешеходные дорожки, установили детские площадки, передает 24.kz.

Дома по улице Есет батыра в Актобе построили 30 лет назад. Реконструкцию дворов здесь прежде не проводили. Асфальт, уложенный еще при сдаче многоэтажек, было трудно назвать дорожным полотном.

Местные жители приятно удивлены, что детскую игровую площадку во дворе обновили. Теперь планируется отремонтировать фасады зданий.

"Еще хотелось бы сделать модернизацию. Сделать швы, покрасить дома в один цвет, поменять подъездные окна. Также нужно провести ремонты в подъездах, поменять "козырьки", которые у нас уже осыпаются. То есть все это привести в благосостояние, чтобы наш дом стал немножко образцовым", - отметил председатель ОСИ Сергей Сергеев.

В рамках комплексного проекта, помимо асфальтирования и прокладки пешеходных дорожек, устанавливают водостоки и уличное освещение. Оборудованы детские площадки, установлены скамейки у входов. В этом году в Актобе отремонтировали 25 дворов, а на следующий год таких придомовых территорий будет больше.

"Это крупный проект. Всего планируется благоустроить 100 дворов. В этом году реализуем работы только в 25. В следующем году мы планируем начать реализацию еще 75 проектов", — рассказал инспектор горотдела ЖКХ Сакен Баубеков.

На обновление старых дворов из бюджета выделено 970 миллионов тенге. До наступления холодов подрядчики уложат тротуарную плитку и проведут освещение.

"На этот год мы в принципе освоили все, что планировали. В следующем году остаются работы по детским площадкам: это резиновое покрытие, асфальтирование и некоторые недочеты, которые будут выявлены в процессе этого года", - сообщил руководитель участка Абай Курманбек.

Всего в Актобе более 1800 многоэтажных домов. Почти полторы тысячи из них построили еще в прошлом веке.

Ранее сообщалось, что в Актобе сразу на нескольких улицах в центре города вместо асфальта укладывают новую брусчатку, создавая продолжение Арбата и благоустраивая тротуары. Укладку обещают закончить в этом году.

Также в городе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. В этом году планируется сдать 79 проектов, среди которых детские и спортивные площадки, парки.