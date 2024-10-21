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Дополнительные поезда запустят в Казахстане ко Дню Республики

Опубликовано:

Поезд на станции в Казахстане
Поезд. Иллюстративное фото: АО "Пассажирские перевозки"

Несколько дополнительных поездов запустят в Казахстане ко Дню Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Национальный перевозчик в своем Telegram-канале сообщил о запуске дополнительных поездов ко Дню Республики:

  • Поезд №630/629 по маршруту "Актобе-Шалкар" будет курсировать через день с 22 октября 2024 года.
  • ⁠Поезд №204 по маршруту "Астана-Шымкент" будет курсировать ежедневно с 21 октября 2024 года;
  • Поезд №216 по маршруту "Шымкент-Алматы" будет курсировать ежедневно с 22 октября 2024 года.
  • Поезд №201 по маршруту "Алматы-Астана" будет курсировать ежедневно с 23 октября 2024 года.

Также в пригородном направлении, 25 и 27 октября 2024 года маршрут скоростного электропоезда "Караганда-Астана" будет продлен до станции "Курорт Боровое". Он будет отправляться из Астаны в 10.40, а выезжать в обратном направлении из Борового в 14.10.

"Кроме того, 25, 26 и 27 октября 2024 года состав электропоезда по маршруту "Ерейментау-Астана-Кокшетау" будет увеличен за счет добавления дополнительных вагонов",- указано в сообщении.

Напомним, в этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд - 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник - рабочий день.

До этого дополнительные поезда в Казахстане запускали перед началом нового учебного года из-за высокого спроса. При этом, тогда в Минтранспорта заранее извинились перед студентами за состояние дополнительных вагонов.

Добавим, что летом текущего года председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказывал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177004-dopolnitelnye-poezda-zapustyat-v-kazahstane-ko-dnyu-respubliki/

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