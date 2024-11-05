"Нас будут травить": скотоводы заявили, что их пастбища отдали иностранной компании на юге Казахстана (видео)

Потомственные скотоводы в Туркестанской области остались без пастбищ. Они заявляют, что земли, где раньше пасли скот, отдали иностранной компании, передает сайт телеканала КТК.

Споры между местными жителями и властями возникли в селе Сарыколь в Туркестанской области. Сами сельчане рассказывают, что их главный источник пропитания – скот. Потомственные скотоводы выращивают овец, коров, лошадей и верблюдов.

Последние годы животных пасли в степи возле аула. Однако сейчас земли арендовала иностранная компания, которая собирается выращивать здесь хлопок. Чтобы степь, где растут даже краснокнижные тюльпаны, превратить в пашню, по ней уже пустили специальную технику.

"Все! Теперь остались без пастбища. Не знаем, где скот пасти. Может, на небе нам его пасти? И еще такой момент. Между этим полем для хлопка и аулом даже расстояния нет. Будут гербицидами удобрять посевы. А у нас здесь ветры до 25 метров в секунду. Мы будем задыхаться от этих гербицидов, нас будут травить", – заявил житель Отырарского района Жолдасхан Абуов.

С каждым днем бывшее пастбище все больше превращается в пашню. Сельчане сокрушаются: совсем скоро степь перекопают – и скот даже не сможет выйти из аула. Чтобы табуны не пускать под нож, жители сами ищут пути решения проблемы.

Местные говорят: в округе есть земли, которые находятся в частных руках, но не используются по назначению. Просят чиновников отдать эту территорию под выпас.

"У нас есть здесь земля, которую в 2000-х отдали частнику, а он ею не пользуется. Там примерно тысяча гектаров. Пусть нам отдадут эту землю, раз владелец не использует по назначению", – считает сельчанин Талгат Алшынбаев.

Чиновники о переживаниях сельчан. Ответить на главный вопрос, где людям пасти скот, пока не могут, но обещают решить вопрос.

"Мы предложили людям пастбище, но им не понравилось. Говорят, далеко. Здесь есть лесное хозяйство – не знаем, насколько законно там пасти скот, но все равно изучим и предложим этот вариант. То, что говорят про тысячу гектаров, которые не используются, – тоже переговорим с частником", – заверил замакима Отырарского района Токсеит Елекеев.

Местные надеются, что власти все-таки смогут найти законное решение для того, чтобы аул не остался без пастбища.

Источник: КТК