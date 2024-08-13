Верховный суд встал на сторону казахстанки в земельном споре с акимом Риддера

Земельная комиссия и акимат Риддера отказал казахстанке в предоставлении земли. Истица оспорила решение, Верховный суд постановил возобновить рассмотрение ее заявки, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, аким Риддера отказался предоставить истице участки в 50 гектаров для выпаса скота и 15 га для сенокоса в селе Поперечное.

Суд первой инстанции указал на:

отсутствие обоснованности административного акта (ст. 79 АППК);

проведение одного голосования членов земельной комиссии при рассмотрении двух заявлений истца и вынесении при этом двух протокольных решений, что также противоречит закону.

В связи с этим требования истца удовлетворили: отменили протокольное решение земельной комиссии, обязали акима города пересмотреть заявления истца и принять благоприятный административный акт.

Верховный суд в целом согласился с законностью принятого решения, за исключением корректировки в части возложения обязанности на акима города принять благоприятный административный акт о предоставлении истцу спорных участков.

"В связи с тем, что оспоренный истцом протокол признан незаконным и отменен, административная процедура по рассмотрению двух заявлений истца должна быть возобновлена со стадии их рассмотрения на заседании земельной комиссии.

При отсутствии положительного заключения земельной комиссии возложение обязанности на местный исполнительный орган является ошибочным, т. к. имеются предусмотренные законом процедуры разрешения заявлений", - отмечается в публикации.

В конечном итоге Верховный суд оставил решения местных судов в силе с исключением в решении суда вывода об обязанности акима принять благоприятный административный акт, резюмируется в публикации.

Напомним, в конце апреля земельный спор разгорелся в Алматинской области: на протяжении нескольких десятилетий земля в селе Рахат служила пастбищем, теперь этот участок отдали в частные руки. На месте пастбищ началась стройка, и сельчанам больше негде пасти скот. В акимате заявили, что у предпринимателя есть все необходимые документы на земельный участок. Но законность строительства дороги и другой инфраструктуры все же проверит специальная комиссия.

А в июне пастбища на 5 млрд тенге вернули жителям Павлодарской области: проведенным анализом там было установлено 36 тысяч га неиспользуемых сельхозземель либо используемых с нарушением закона.

Также напомним, в феврале этого года главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ".

Документ направлен на совершенствование законодательства в области управления и использования пастбищ. Поправки внесли в 5 законодательных актов, в том числе Земельный, Лесной кодексы.