Спор разгорелся между фермером, военными и чиновниками из-за участка земли в Алматинской области

В Алматинской области назревает земельный скандал между главой крестьянского хозяйства и военными - они не могут поделить участок земли, передает сайт телеканала КТК.

По словам фермера, военные без разрешения заняли больше сотни гектаров и даже проводят на чужой территории учения. Теперь на пастбищах стреляют из разного оружия и взрывают боеприпасы, а скот кормится где придется.

"Буквально полгода назад здесь ничего не было. На данный момент мы даже не можем пройти на территорию своего участка, так как идут учения, стреляют", - заявил глава крестьянского хозяйства Павел Сергейчук.

Мужчина жалуется, на его территории незаконно разместили базу для военных учений.

"В июне этого года военные вторглись на территорию моего земельного участка, построили деревню данную. Там военный городок построили. В республиканскую прокуратуру обращались, областную, городскую. Отписывают в военную полицию. Военная полиция отвечает, что здесь ничего нет на данный момент. Вот бумага: отвечают, что здесь ничего нет, ничего не строится", - рассказывает Павел.

Крестьянское хозяйство находится в Жетыгенском сельском округе. Площадь участка – 236 гектаров. Семья Павла владеет этой землей с 2013 года. Бизнесмен занимается разведением баранов. Территорию использует как пастбища. Но теперь вместо овец здесь появились танки. А скоту приходится пастись в другом месте.

"Пятьсот с лишним баранов здесь у нас. У нас все документы есть, разрешения есть, что мы поставляем мясо. Стреляют, танки ездят, баранов не разрешают здесь пасти. Вон бараны где, мы с ними ругаемся, в другом месте приходится пасти", - поделился управляющий крестьянским хозяйством Абильхан Абанов

Во время тренировок на территорию никого не запускают, говорят рабочие. Хозяин переживает, что пострадать может дом с хозпостройками.

Военные заняли, по подсчетам владельца земли, больше 100 гектаров. Тренировочные лагеря появились в четырех местах. Построили деревянные домики, выкопали окопы, на дороге установили блокпост. Периодически здесь раздаются выстрелы и гремят взрывы. А после учений остаются боеприпасы. Например, светошумовая граната.

Военные пояснили, участок Павла граничит с учебным центром воинской части. В этом году для учений потребовалось больше места. Дополнительную землю выделил акимат области. По территории предпринимателя иногда проезжает техника, признаются десантники. И вообще горная местность, которая принадлежит бизнесмену, лучше всего подходит для проведения тренировок. Поэтому фермеру предложили сделку – часть равнины возле реки в обмен на горы.

"С акиматом вопрос был решен – по земле решен вопрос, что эта земля нам была передана. И после этого мы начали возводить легковозводимые учебные объекты. Где-то определенная часть – его территория, войска здесь, техника наша ездит, например, там.

Командующий вместе с Павлом переговорили и договорились о том, чтобы поменять: мы передаем Павлу свою землю, а он нам – свою. И как бы обоюдно решили это все", - заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками РК по воспитательной и идеологической работе Жанысов Раджан.

В акимате поясняют, у бизнесмена хотели изъять часть земли для нужд государства. Мужчине должны были выплатить компенсацию, но не договорились о сумме. Стороны пошли в суд, который пока не вынес решение. Новые объекты на частной территории построить не могли, настаивают чиновники.

"По имеющейся у меня информации, никакого строительства там нет. Возможно, ездят на машинах. Это теперь, когда та земля стала полигоном. Без решения суда ни один государственный орган не может туда вмешаться. Сейчас там никакого строительства нет", - заверил заместитель руководителя управления земельных отношений Алматинской области Артыкбай Болганбаев.

Бизнесмен же утверждает, что пока он ни с кем ни о чем не договорился. Мужчина требует освободить его территорию и наказать тех, кто допустил беспорядок.

Источник: КТК