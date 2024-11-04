Сильные осадки, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана на 5 ноября - ожидается ухудшение погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, по прогнозу синоптиков, в Астане ожидается туман.

5 ноября ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области также обещают туман.

В Жамбылской области прогнозируют сильный дождь. Ночью и утром в горных районах области туман.

5 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с.

Завтра днем на севере, юге Атырауской области обещают сильный дождь, в Кызылординской области - туман.

Сильные осадки завтра прогнозируют и в Мангистауской области.

5 ноября на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области туман.

В области Жетісу завтра обещают ветер юго-восточный - в районе Алакольских озер, порывы до 15-20 м/с.

5 ноября ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

Завтра на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ночью на западе, севере области ожидается метель.

Ночью и утром на западе, севере области Ұлытау ожидается туман.

Туман завтра обещают и в Карагандинской области ожидается туман. Также ожидается гололед.

Завтра ночью на северо-западе Актюбинской области, днем на большей части области ожидается гололед.