Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сильные осадки, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Дождевая вода и гололедица на дороге
Гололедица. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана на 5 ноября - ожидается ухудшение погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, по прогнозу синоптиков, в Астане ожидается туман.

5 ноября ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области также обещают туман.

В Жамбылской области прогнозируют сильный дождь. Ночью и утром в горных районах области туман.

5 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с.

Завтра днем на севере, юге Атырауской области обещают сильный дождь, в Кызылординской области - туман.

Сильные осадки завтра прогнозируют и в Мангистауской области.

5 ноября на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области туман.

В области Жетісу завтра обещают ветер юго-восточный - в районе Алакольских озер, порывы до 15-20 м/с.

5 ноября ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

Завтра на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ночью на западе, севере области ожидается метель.

Ночью и утром на западе, севере области Ұлытау ожидается туман.

Туман завтра обещают и в Карагандинской области ожидается туман. Также ожидается гололед.

Завтра ночью на северо-западе Актюбинской области, днем на большей части области ожидается гололед.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182925-silnye-osadki-tuman-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie