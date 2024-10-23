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"Очень больно": пассажирка пожаловалась на переполненный автобус и кондуктора в Астане

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Контролер заталкивает людей в автобус
Кондуктор и пассажиры. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana/

В Сети появилось видео, автор которого заявила, что начала хромать после того, как проехала одну остановку в автобусном маршруте №70 в Астане, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте "Zhaloby.astana" опубликовали видео, автор которого рассказала о том, что сегодня утром автобусный маршрут № 70 был переполнен.

По словам автора, она впервые "попала в такую давку" и пожаловалась на действия кондуктора. В посте утверждается, что кондуктор "всех раскидывает" и "руками толкает".

"Очень больно, проехала одну остановку и еле выползла! Иду хромаю. Попросила его не толкать: "Двигаться некуда, пожалуйста, больно очень, не пихайте, мне работать надо". Боюсь туда теперь лезть", - сказано в обращении.

Жалобу астанчанки прокомментировали в ТОО "City Transportations Systems". По данным CTS, обслуживание маршрута №70 осуществляется перевозчиком ТОО "Жорга МТ" с общим количеством автобусов 15 единиц.

Сообщается, что интервал между автобусами на маршруте №70 находится в оптимальном уровне, но в часы пик загруженность может увеличиваться из-за ряда факторов: дорожные заторы, снижение скорости движения в зависимости от погодных условий и др.

"Касательно загруженности автобуса 23.10.2024 в 8.30 на остановочном пункте "Салтанат сарайы" в направлении ул. Конаева сообщаем, что высокая загруженность обусловлена сходом транспортных средств с линии из-за технической неисправности автобуса с гаражным номером G425 (не заводился). Соблюдение интервала движения автобусов взято на контроль центральной диспетчерской службой CTS", - указано в сообщении.

Отметим, что с 1 августа в общественном транспорте Астаны начал действовать новый тариф. Теперь вместо 90 тенге одна поездка на автобусе стоит 110 тенге.

Жители Астаны жаловались, что в городе очень плохо работает общественный транспорт, а интервалы между автобусами огромные, однако на этом фоне акимат инициирует повышение тарифа. На жалобы отвечал аким города.

Напомним, что в конце прошлого года аким Астаны ответил на жалобы горожан о холодных автобусах.

Добавим, в феврале текущего года жительница столицы выпала из автобуса во время его движения. Водителя транспорта привлекли к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177967-ochen-bolno-passazhirka-pozhalovalas-na-perepolnennyy-marshrut-i-konduktora-v-astane/

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