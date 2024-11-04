"Превысил многолетнюю норму": Каспийское море пополнили почти на 17 млрд кубометров воды

С начала года в Каспийское море через реку Жайык направили 16,7 миллиарда кубометров воды, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Как пояснили в министерстве, средний многолетний сток реки Жайык составляет 9,46 кубических километра. Но в этом году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму.

В ведомстве подчеркивают, что сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища на территории России.

"С начала года представители министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек. Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме", — проинформировала официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

Обмеление Каспийского моря

В июне 2023 года в Актау объявили режим ЧС природного характера, чтобы предотвратить обмеление Каспия. Это было необходимо для проведения проектно-изыскательских работ.

А до этого представители Минэкологии объясняли, почему мелеет Каспий.

По словам экологов, за последние 120 лет уровень Каспийского моря менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29.

"В настоящее время уровень Каспийского моря – минус 28,6 метров по Балтийской системе. В свое время был пик и ниже. С 1978 года было повышение уровня, и начиная с 2006 года идет обмеление", – отмечал директор Департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов.

Он говорил, что есть предпосылки к снижению уровня моря.

"Есть вопросы, такие как изменение климата, снижение стоков – это Волга, которая составляет почти 95% воды в Каспии, снижение стока по реке Урал. Снижение количества осадков ежегодное", – заявлял специалист.

В конце сентября прошлого года блогер Азамат Сарсенбаев выложил видео, которое сняли с борта самолета – на кадрах видно высохшее Каспийское море.

А в октябре прошлого года стало известно, что по поручению президента в Казахстане создадут научный институт для исследования Каспия.