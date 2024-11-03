Штормовое предупреждение объявили в Астане и в ряде областей Казахстана в понедельник

Почти на большей части Казахстана в понедельник, 4 ноября, объявлено штормовое предупреждение. В столице ожидается гололед и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается ветер до 15-20 м/с. Днем на дорогах - гололедица.

О такой же силе ветра предупреждают жителей Карагандинской области, также в регионе ожидается туман.

4 ноября в области Ұлытау прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман, порывы ветра в некоторых частях могут достигать 25 м/с.

Туман прогнозируется ночью и утром на севере Актюбинской области. Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области - ветер до 15-20 м/с.

В области Жетісу в районе Алакольских озер также ожидается сильный ветер.

В понедельник днем в Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области - туман.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют туман. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Туман и сильный ветер обещают также жителям области Абай и некоторым жителям Кызылординской области.

В Акмолинской области - сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, западе, юге ожидаются гололед, туман. В Кокшетау - гололед.

4 ноября на юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области - туман.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области синоптики обещают туман. В Актау порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

4 ноября в конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, туман. В Шымкенте и Туркестане - ветер до 15-20 м/с.