Штормовое предупреждение объявили в Астане и в ряде областей Казахстана в понедельник
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Почти на большей части Казахстана в понедельник, 4 ноября, объявлено штормовое предупреждение. В столице ожидается гололед и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Астане ночью и утром ожидается ветер до 15-20 м/с. Днем на дорогах - гололедица.
О такой же силе ветра предупреждают жителей Карагандинской области, также в регионе ожидается туман.
4 ноября в области Ұлытау прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман, порывы ветра в некоторых частях могут достигать 25 м/с.
Туман прогнозируется ночью и утром на севере Актюбинской области. Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области - ветер до 15-20 м/с.
В области Жетісу в районе Алакольских озер также ожидается сильный ветер.
В понедельник днем в Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области - туман.
Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют туман. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.
Туман и сильный ветер обещают также жителям области Абай и некоторым жителям Кызылординской области.
В Акмолинской области - сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, западе, юге ожидаются гололед, туман. В Кокшетау - гололед.
4 ноября на юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области - туман.
Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области синоптики обещают туман. В Актау порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.
4 ноября в конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, туман. В Шымкенте и Туркестане - ветер до 15-20 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182299-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-v-ryade-oblastey-kazahstana-v-ponedelnik/