Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Сегодня, 3 ноября, в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. Жителям столицы обещают небольшой снегопад. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра - 12,1 м/с.

В Шымкенте сегодня - облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра - 2,9 м/с.