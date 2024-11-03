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Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Осень в Астане, листья на фоне Акорды
Осень в Астане. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 3 ноября, в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. Жителям столицы обещают небольшой снегопад. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра - 12,1 м/с.

В Шымкенте сегодня - облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра - 2,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182191-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/

Автор: Айбекова Сауле

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Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье

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