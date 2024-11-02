В одном из мегаполисов Казахстана выпадет снег в субботу
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Согласно прогнозу на 2 ноября, в двух из трех мегаполисов Казахстана сегодня будет облачно, еще в одном – выпадет снег, передает NUR.KZ со ссылкой на портал OpenWeather.
В Алматы сегодня будет пасмурно. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью – опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют снег. Днем температура воздуха будет в районе плюс 3 градусов, а ночью – снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 8,7 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается рассеянная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, а к ночи – опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182026-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-vypadet-sneg-v-subbotu/