Резкое похолодание, снег и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане

Ухудшение погодных условий прогнозируется в ряде регионов Казахстана - синоптики сообщают о гололеде, осадках и резком похолодании, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

3 ноября ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

По Атырауской области ожидается ветер - на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Атырау 3 ноября ветрено, ночью порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью ожидается гололед. Ветер на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

В Уральске 3 ноября ночью ожидается гололед. Ветер порывами 18 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ночью ожидается гололед. Ветер - порывы 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области временами усиление ветра до 23-28 м/с.

В Костанае 3 ноября ветер - порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер - ночью порывами 15-20 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Актобе днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер порывами 15-20 м/с.

На западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе, северо-востоке, в центре области ветер порывами 15-20 м/с.

В Актау 3 ноября ожидается туман. Днем ветрено, порывы 15-18 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается ветер - 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске 3 ноября ожидается ветер: 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ночью ветрено: 15-20 м/с, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

В Кокшетау ветер - 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В области Абай ожидается ветер: на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Семее ветрено: порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Усть-Каменогорске 3 ноября утром и днем ветер, порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ночью гололед. На западе, севере, юге области ветер - порывы 15-20 м/с.

В Павлодаре 3 ноября днем ветрено, порывы 15-18 м/с.

В Астане ветер - 15-20 м/с, утром и днем порывы 23 м/с.

3 ноября ночью и утром в горных районах области Жетісу - туман. Днем в районе Алакольских озер ветер - порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер на западе, севере, востоке области - 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха: 3 ноября днем до 1-6, на юге области 9 тепла, 4 ноября ночью дальнейшее понижение до 1-6 мороза.

4 ноября в Атырауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью до 0-5 мороза, днем до 2-7 тепла.

На юге, востоке Актюбинской области ночью ожидается снег, гололед. Резкое понижение температуры воздуха: ночью до 1-6 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла.

На юге, востоке Костанайской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Резкое понижение температуры воздуха: ночью до 2-7 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

В Акмолинской области 4 ноября осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Резкое понижение температуры воздуха: днем от 2 мороза с вероятным повышением до 3 тепла, на востоке области 8 тепла, 5 ноября ночью - дальнейшее понижение до 3-8 мороза.

4 ноября на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Резкое понижение температуры воздуха: ночью до 0-5 мороза, днем до 2 мороза с повышением до 3 тепла.