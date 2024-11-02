Три автобусных маршрута изменятся в Алматы
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В Алматы из-за проведения сельхозярмарки изменятся три автобусных маршрута – речь идет об автобусах под номерами 45, 95 и 121, передает NUR.KZ со ссылкой на Транспортный холдинг Алматы.
Объявление появилось в Telegram-канале организации.
В сообщении отмечается, что, в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки с участием производителей и фермеров Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, по ул. Сатпаева – на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык – с 20:00 1 ноября до 20:00 3 ноября будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:
– №45
- В северном направлении: ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – пр. Назарбаева – пр. Абая – пр. Достык – и далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жолдасбекова – пр. Достык – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – далее по схеме;
– №95
- В восточном направлении: ул. Сатпаева – пр. Назарбаева – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Комарова – пр. Достык – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – далее по схеме;
– №121
- В южном направлении: ул. Сатпаева – пр. Назарбаева – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Достык – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – далее по схеме.
Накануне мы сообщали об очередных ограничениях на дорогах из-за пробивки проспекта Абая в западном направлении.
Также вчера стало известно о запуске новых автобусов, курсирующих из Алматы в Каскелен и Узынагаш. А еще незадолго до этого – о запуске автобусов, которые будут перевозить пассажиров в поселки Каратобе, Енбекши и Остемир.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182059-tri-avtobusnyh-marshruta-izmenyatsya-v-almaty/