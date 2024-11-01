Пробивка проспекта Абая в Алматы: почти на месяц ограничат движение по одной из улиц

В Алматы в связи с пробивкой проспекта Абая временно ограничат движение на участке улицы Килыбай Медеубекова, предает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Так, со 2 по 25 ноября сквозное движение транспортных средств будет ограничено на перекрестке улицы Килыбай Медеубекова и пробиваемого проспекта Абая.

В акимате подчеркнули, что объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам У. Караманова, Грушовая, Строительная, в северном - по улицам Строительная, Виноградная, У. Караманова.

На участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Напомним, что в Алматы уже несколько лет реализуют проект по пробивке проспекта Абая - ожидалось, что его завершат к концу 2023 года.

Однако завершение проекта было перенесено.

В июле текущего года аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что пробивку завершат к концу ноября 2024 года.

В сентябре этого года из-за проводимых работ вводились ограничения на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная.