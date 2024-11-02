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Ориентировку на без вести пропавшую казахстанку распространила полиция

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Акмолинской области ведутся поиски 31-летней жительницы Астраханского района, которая 31 октября около 19:00 часов вечера вышла из дома и не вернулась, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию области.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции Акмолинской области, правоохранители разыскивают без вести пропавшую женщину.

31 октября около 19:00 вышла из дома и не вернулась Бояльская Екатерина Александровна, 31 год.

Сообщение о безвестном исчезновении женщины поступило от ее родных, которые обратились в отдел полиции за помощью в установлении ее местонахождения. Организованы поисковые мероприятия.

Приметы пропавшей: рост - 158 см, среднее телосложение, черные длинные волосы и карие глаза. На момент исчезновения была одета в светлые джинсы, черный пуховик с капюшоном и белые кроссовки.

В настоящее время поиски продолжаются, ориентировки с информацией о пропавшей направлены в территориальные подразделения и в соседние регионы.

Департамент полиции обращается к жителям области с просьбой: если вам что-либо известно о возможном местонахождении без вести пропавшей Бояльской Екатерины Александровны - незамедлительно сообщить об этом по номеру 102.

Напомним, в конце октября в Астане нашли казахстанца, пропавшего 4 года назад. С 2020 года он не поддерживал связь со своими родственниками, однако родные не теряли надежды на его возвращение.

В сентябре текущего года мы писали, что в Карагандинской области нашли пропавшего 10 месяцев назад мужчину.

До этого мы писали, что в Кокшетау полицейские нашли без вести пропавшую женщину. Она бесцельно бродила в одном из дворов. С родственниками пенсионерки с инвалидностью провели профилактическую беседу.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182047-bez-vesti-propavshuyu-zhenshchinu-razyskivayut-v-akmolinskoy-oblasti/

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