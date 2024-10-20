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В Астане нашли казахстанца, пропавшего 4 года назад

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ОПМ "Бродяга" в Астане
Полиция проводит ОПМ в Астане. Кадр из видео: пресс-служба ДП Астаны

В Астане нашли 48-летнего мужчину, которого искали родственники с 2020 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

В Instagram-аккаунте ДП Астаны сообщили о результатах ОПМ "Бродяга". Сообщается, что ОМП было направлено на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и на выявление лиц, находящихся в розыске.

По данным ДП, в ходе рейда были задержаны четверо преступников, находящихся в розыске за различные преступления, а также 6 подозреваемых в совершении правонарушений.

Кроме того, было установлено местонахождение 3 человек, числившихся пропавшими без вести.

"Особого внимания заслуживает случай 48-летнего мужчины, который с 2020 года не поддерживал связь со своими родственниками. На протяжении четырех лет родные не теряли надежды на его возвращение.

Благодаря слаженным действиям полиции мужчина был найден живым и здоровым. После долгих лет неизвестности он воссоединился со своей семьей", - сказано в сообщении.

В сентябре текущего года мы писали, что в Карагандинской области нашли пропавшего 10 месяцев назад мужчину.

До этого мы писали, что в Кокшетау полицейские нашли без вести пропавшую женщину. Она бесцельно бродила в одном из дворов. С родственниками пенсионерки с инвалидностью провели профилактическую беседу.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176427-v-astane-nashli-kazahstanca-propavshego-4-goda-nazad/

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