Иностранцы незаконно работали на предприятии в Карагандинской области

В Карагандинской области полиция выявила группу иностранцев, незаконно пребывающих в Казахстане и занимающихся нелегальной трудовой деятельностью, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники миграционной полиции УП Абайского района Карагандинской области обнаружили бригаду иностранцев, осуществлявших незаконную трудовую деятельность на одном из промышленных предприятий.

Также были установлены граждане соседней страны, занимавшиеся выращиванием овощей без соответствующих разрешений.

Иностранцы привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РК. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции за пределы страны.

Понесли наказание и их работодатели: в отношении них составлены административные протоколы за привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства РК.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области выявили семерых иностранцев, нелегально находившихся на территории Казахстана. Они привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РК. В настоящее время также решается вопрос их экстрадиции.

Помимо этого, в рамках ОПМ "Нелегал" миграционной службой Алматы были задержаны и возвращены на родину три нелегала из Африки.