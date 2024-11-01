Низовая метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Ухудшение погодных условий прогнозируется в ряде регионов Казахстана - синоптики объявили там штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра ночью и утром в Астане ожидается туман. Ветер юго-западный, южный утром и днем порывы 15-20 м/с.

2 ноября утром и днем в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают завтра туман и гололед. Аналогичная погода ожидается и в области Абай.

Осадки в виде дождя и снега завтра ожидаются и в Северо-Казахстанской области. Ночью на западе, севере, юге области будет низовая метель. Ночью на западе, севере, юге области, днем на востоке, западе области - гололед.

2 ноября на большей части Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Завтра ночью и утром на юге Мангистауской области прогнозируется туман. Ветер юго-западный днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается сильный ветер до 18-23 м/с.

2 ноября ночью и утром на западе, севере области Ұлытау ожидается туман, гололед.

Туман и гололед синоптики обещают завтра и в Карагандинской области.

Завтра ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается также гололед. Ночью и утром на севере, западе области туман.

2 ноября ночью и утром в горных районах Туркестанской области также обещают туман.