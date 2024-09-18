Движение на проспекте в Алматы ограничат почти до конца сентября

В Алматы временно ограничат движение на участке от проспекта Алатау в связи с пробивкой проспекта Абая до границы города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

С 23:00 19 сентября до 23:00 29 сентября движение будет перекрыто на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная.

Объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам Строительная, Кундызды, Сабденова, в северном - по улицам Строительная, Медеубекова, Бекешева.

Напомним, движение по пробивке проспекта Абая до границы города планируется открыть до конца текущего года. На сегодня работы ведутся на оставшемся участке в 600 метров, общая протяженность пробивки - 5,3 км.

Схема. Скриншот: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы будет перекрыта до середины октября.

Перед этим аэропорт южной столицы предупредил пассажиров о временном закрытии пандуса на второй этаж до 21 сентября. Высадка пассажиров в терминалы внутренних и международных рейсов до этого времени будет осуществляться через первый этаж (зона прилета).

Недавно в Алматы заработали спектрометры для контроля автомобильных выбросов. В будущем они будут интегрированы с системой видеонаблюдения Sergek, чтобы определять автомобили, превышающие нормы выбросов.