Колонии готовы бесплатно предоставлять помещения актюбинским бизнесменам, но с одним условием

Актюбинских предпринимателей призвали открывать цеха в исправительных учреждениях, чтобы улучшить ситуацию с трудоустройством осужденных, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в региональной палате "Атамекен" прошла совместная межведомственная рабочая встреча с прокуратурой области, акиматом, ДУИС и представителями крупных предприятий и субъектов различных сфер бизнеса.

Обсуждались вопросы о возможности создания новых производств на базе имеющихся свободных площадей на территории исправительных учреждений.

К примеру, учреждение №8 ДУИС по Актюбинской области готово предоставить предпринимателям пустующие помещения на собственной территории так называемой промышленной зоны. Бесплатно, но с одним условием: в качестве работников должны быть лица, отбывающие наказание в данном учреждении средней безопасности.

Как рассказал первый заместитель прокурора области Талгат Алибаев, сейчас основным работодателем для осужденных является РГП "Енбек-Жайык". В настоящее время на территории учреждения №8 осуществляют деятельность 12 субъектов малого бизнеса, которые обеспечили работой порядка 200 человек.

"Однако более половины трудоспособных осужденных в местах лишения свободы по-прежнему остаются без работы. К сожалению, филиалом РГП "Енбек-Жайык" не велась работа и по заключению договоров госзакупок по объектам территории области, что могло создать рабочие места", - отметил Талгат Алибаев.

Также, по его словам, на территории учреждения продолжают простаивать производственные площади, находящиеся в ведении РГП.

"В этой связи призываем бизнес к социальной ответственности, учитывая возможности УИС и РГП предлагаем создавать новые производства. Предприниматели получают дешевую рабочую силу и бесплатные помещения для бизнеса. Поэтому мы призываем бизнесменов отозваться - в исправительных учреждениях ждут от вас новых предложений", - обратился первый заместитель прокурора региона.

По словам главного специалиста ДУИС области Гульнар Избагамбетовой, приоритетными направлениями деятельности для трудоустройства осужденных являются швейное производство, ремонтно-механический цех, производство ЖБИ, макаронный цех, сборка корпусной мебели.

С начала года уже привлекли четыре субъекта малого и среднего бизнеса: изготовление теплофасадов, цех ЖБИ, производство резины и переработка отходов и изготовление комбикорма.

Также представитель ДУИС озвучила ряд проблемных вопросов, в том числе и связанных с получением государственного объема. Присутствовавший на встрече замакима области Галымжан Елеуов принял их во внимание, на месте дал ряд поручений представителям госорганов, а также озвучил необходимость организовать посещение производственной территории учреждения.

В ходе встречи предприниматели задавали интересующие вопросы по условиям организации производства в колонии. Связаны они были с мерами безопасности, коммунальными тарифами, налоговыми исчислениями и пр.

"Благодаря нововведениям в Предпринимательском кодексе РК, вступившем в силу в июле этого года, субъекты бизнеса, способствующие занятости лиц, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы, обретают статус субъектов социального предпринимательства первой категории.

Палата предпринимателей готова оказать необходимые консультации предпринимателям, готовым открывать собственное производство в исправительных учреждениях", - отметил директор Палаты предпринимателей Актюбинской области Дидар Боранкулов.

Он добавил, что такие площадки обсуждения помогают выработать практические шаги и согласовать план действий, который удовлетворит и требования закона, и интересы бизнеса, и нужды общества.

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