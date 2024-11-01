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Колонии готовы бесплатно предоставлять помещения актюбинским бизнесменам, но с одним условием

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Встреча прокуратуры с предпринимателями
Встреча с предпринимателями. Фото: instagram.com/palataatameken_aktobe

Актюбинских предпринимателей призвали открывать цеха в исправительных учреждениях, чтобы улучшить ситуацию с трудоустройством осужденных, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в региональной палате "Атамекен" прошла совместная межведомственная рабочая встреча с прокуратурой области, акиматом, ДУИС и представителями крупных предприятий и субъектов различных сфер бизнеса.

Обсуждались вопросы о возможности создания новых производств на базе имеющихся свободных площадей на территории исправительных учреждений.

К примеру, учреждение №8 ДУИС по Актюбинской области готово предоставить предпринимателям пустующие помещения на собственной территории так называемой промышленной зоны. Бесплатно, но с одним условием: в качестве работников должны быть лица, отбывающие наказание в данном учреждении средней безопасности.

Как рассказал первый заместитель прокурора области Талгат Алибаев, сейчас основным работодателем для осужденных является РГП "Енбек-Жайык". В настоящее время на территории учреждения №8 осуществляют деятельность 12 субъектов малого бизнеса, которые обеспечили работой порядка 200 человек.

"Однако более половины трудоспособных осужденных в местах лишения свободы по-прежнему остаются без работы. К сожалению, филиалом РГП "Енбек-Жайык" не велась работа и по заключению договоров госзакупок по объектам территории области, что могло создать рабочие места", - отметил Талгат Алибаев.

Также, по его словам, на территории учреждения продолжают простаивать производственные площади, находящиеся в ведении РГП.

"В этой связи призываем бизнес к социальной ответственности, учитывая возможности УИС и РГП предлагаем создавать новые производства. Предприниматели получают дешевую рабочую силу и бесплатные помещения для бизнеса. Поэтому мы призываем бизнесменов отозваться - в исправительных учреждениях ждут от вас новых предложений", - обратился первый заместитель прокурора региона.

По словам главного специалиста ДУИС области Гульнар Избагамбетовой, приоритетными направлениями деятельности для трудоустройства осужденных являются швейное производство, ремонтно-механический цех, производство ЖБИ, макаронный цех, сборка корпусной мебели.

С начала года уже привлекли четыре субъекта малого и среднего бизнеса: изготовление теплофасадов, цех ЖБИ, производство резины и переработка отходов и изготовление комбикорма.

Также представитель ДУИС озвучила ряд проблемных вопросов, в том числе и связанных с получением государственного объема. Присутствовавший на встрече замакима области Галымжан Елеуов принял их во внимание, на месте дал ряд поручений представителям госорганов, а также озвучил необходимость организовать посещение производственной территории учреждения.

В ходе встречи предприниматели задавали интересующие вопросы по условиям организации производства в колонии. Связаны они были с мерами безопасности, коммунальными тарифами, налоговыми исчислениями и пр.

"Благодаря нововведениям в Предпринимательском кодексе РК, вступившем в силу в июле этого года, субъекты бизнеса, способствующие занятости лиц, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы, обретают статус субъектов социального предпринимательства первой категории.

Палата предпринимателей готова оказать необходимые консультации предпринимателям, готовым открывать собственное производство в исправительных учреждениях", - отметил директор Палаты предпринимателей Актюбинской области Дидар Боранкулов.

Он добавил, что такие площадки обсуждения помогают выработать практические шаги и согласовать план действий, который удовлетворит и требования закона, и интересы бизнеса, и нужды общества.

Ранее стало известно о том, что в Карагандинской области в колонии минимальной безопасности отбывает наказание осужденный пенсионного возраста, который, несмотря на обстоятельства, работает над уникальным научным проектом по генерации электроэнергии.

А осужденные РГУ "Учреждение №31" КУИС МВД РК прошли обучение по изготовлению гипсовых изделий на практикуме, что может помочь им в будущем начать собственный бизнес. На практикуме они изготавливали шкатулки.

В живописных местах района Теренколь Павлодарской области прошел уникальный турнир по рыбалке, организованный для осужденных службой пробации. Участники продемонстрировали свои таланты в ловле рыбы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181905-kolonii-gotovy-besplatno-predostavlyat-pomeshcheniya-aktyubinskim-biznesmenam-no-s-odnim-usloviem/

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