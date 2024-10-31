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Дождь и снег: какая погода ожидается в ноябре в Актюбинской области

Опубликовано:

Снег на улице
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актюбинской области в начале ноября ожидаются дожди и снег. Скорость ветра составит 15-20 м/с, а температура воздуха начнет постепенно снижаться, передает "Диапазон".

Сегодня, 31 октября, небольшой дождь ожидается только на севере области, а вот 1 и 2 ноября осадки прогнозируются на большей части региона.

"1 ноября на большей части области будут осадки, преимущественно дождь. 2 ноября ночью дождь со снегом, а днем дождь. По области ожидается ветер 15-20 м/с, 2 ноября возможны порывы до 23 метров в секунду. В среднем температура 1-2 ноября по области ночью ожидается 0, +5, днем — +7, +12, на юге до +15", - рассказала инженер-синоптик Актюбинского филиала "Казгидромета" Лариса Тарасенко.

По долгосрочному прогнозу "Казгидромета", температура воздуха в первой декаде ноября будет снижаться постепенно.

По данным долгосрочного прогноза, с 6 ноября днем температура опустится до 0 и продолжит снижаться. В ноябре температура будет варьироваться с +10 до -3. Ночью же будет опускаться до -8. Актюбинцев ожидают снег с дождем в течение всего ноября.

Ранее сообщалось, что в период с 31 октября по 2 ноября на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода - будет лить дождь и выпадет снег.

В четверг, 31 октября, в Алматы и Шымкенте синоптики пообещали погоду без осадков, а в Астане - снег и дождь.

Помимо этого, в "КазАвтоЖоле" предупредили о серьезном ухудшении погоды. В связи с этим водителей попросили соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181072-dozhd-i-sneg-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-noyabre-v-aktyubinskoy-oblasti/

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